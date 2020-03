Emergenza Coronavirus, attivati 72 posti per la ventilazione assistita nelle Asl del Lazio

Coronavirus, la Regione attiva altri 72 posti per la ventilazione assistita. Autorizzati dalla Regione ulteriori 72 posti letto per il trattamento residenziale intensivo per persone non autosufficienti assicurando la disponibilità di ventilatori assistiti. L’attivazione va dai 2 ai 10 giorni. 39 posti sono stati previsti sulla Asl Roma 1, 23 sulla Asl Roma 2, 10 sulla Asl Roma 3. “Tale misura - commenta l’assessore alla sanità Alessio D’Amato - va ad aggiungersi ai 157 posti letto di terapia intensiva destinati al Covid-19. Continua in questo modo il lavoro di potenziamento delle terapie intensive”.



Secondo l’opposizione, al di là di queste misure, manca però un piano straordinario in grado di fronteggiare un eventuale acuirsi dell’emergenza. La pensa così il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni: “Mentre la Lombardia è pronta ad allestire padiglioni della fiera di Milano e la Regione Calabria avvia piani straordinari di reperimento strutture e personale, la Regione Lazio che più delle altre avrebbe dovuto prendere atto della gravità della situazione, sembra ancora inerme e immobile e non prende decisioni preventive per la cura di possibili infetti da Coronavirus. Non mi interessa adesso criticare la gestione della sanità di questi anni di Zingaretti, ma da deputato residente in provincia di Roma ho il dovere di caricarmi tutto il disagio e le preoccupazioni dei cittadini che vivono nei 120 comuni della città metropolitana di Roma Capitale”.

Il parlamentare chiede che si attivi immediatamente un piano straordinario per reperire strutture e personale. L’ideale, a suo dire, è quello di aggiungere altre 1000 postazioni di terapia intensiva reperibili negli ospedali dismessi nella provincia: “Mi corre l’obbligo di fare presente alla Regione che esistono strutture idonee a garantire adeguati servizi di assistenza che vanno immediatamente prese in considerazione. Certamente gli ospedali di Velletri, Palombara Sabina e Subiaco potrebbero essere efficientati rapidamente riaprendo e potenziando i reparti chiusi da poco. Così come potrebbe essere prevista la riapertura degli ospedali di Albano, Bracciano e Genzano e la riapertura dei reparti chiusi dell’ospedale di Marino. Va avviato poi un piano straordinario di assunzione per personale medico e paramedico a tempo determinato. La Regione Lazio - conclude il parlamentare di FdI - questa volta senza indugio, non perda ulteriore tempo. Offro ovviamente tutta la mia disponibilità ai dirigenti delle aziende sanitarie locali e dei distretti sanitari per affrontare l’emergenza. Se questa emergenza ci insegna qualcosa è il senso di unione e di condivisione delle possibili soluzioni. Facciamo presto”.