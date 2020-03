Coronavirus, carrozze della linea ferroviaria Roma Nord piene di pendolari: il Condacons diffida a Atac

Coronavirus, carrozze piene di pendolari: il Codancons diffida l'Atac. Alcune foto della stazione Flaminio deserta, postate sulla pagina Facebook del comitato pendolari della ferrovia Roma-Viterbo, sembrano richiamare scenari post-apocalittici da cinema di fantascienza. Ma altrettanto “apocalittiche” sono le scene che i pendolari della linea hanno vissuto finora, anche in piena emergenza coronavirus, ammassati come sardine a bordo di carrozze superaffollate, in cui la fantomatica distanza di sicurezza di un metro è una chimera.

Per questo, alla luce delle continue denunce da parte dei pendolari - la maggior parte dei quali, almeno fino a nuove e più restrittive disposizioni dovrà continuare a spostarsi per andare al lavoro - il Codacons è intervenuto diffidando Atac, gestore di entrambe le “linee Caronte” - la Roma Lido e la Roma-Civita Castellana-Viterbo, a garantire la sicurezza dei passeggeri.

“Ciò che sta avvedendo in Italia sul fronte del coronavirus - spiega il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi -, rende le due linee particolarmente a rischio, perché la presenza di assembramenti di persone che viaggiano stipate all’interno dei vagoni alimenta il rischio di contagi e contraddice le raccomandazioni in materia sanitaria diffuse dagli organi competenti”.

Per tale motivo, come detto, il Codacons ha deciso di inviare una formale diffida ad Atac perché garantisca la salute dei viaggiatori su entrambe le linee, “adottando tutte le misure utili, compreso l’ingresso contingentato ai treni, affinché nei vagoni sia rispettata una distanza minima tra viaggiatori in grado di evitare contagi da coronavirus, e sanificando più volte al giorno tutte le vetture".

Nei giorni scorsi i pendolari della Roma Nord, di fronte alle mancate risposte di Regione e Atac, avevano scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte lamentando la sporcizia dei treni, il sovraffollamento, oltre alle solite cancellazioni di corse.