Coronavirus, si aggrava il bilancio nella Tuscia: tre nuovi casi positivi, 167 persone sono in quarantena

Coronavirus, si aggrava la contabilità del contagio nella Tuscia: nella giornata di mercoledì 11 marzo sono stati accertati altri tre casi, che hanno portato complessivamente a 15 il numero dei positivi, con un totale di 167 persone poste in isolamento e sorveglianza domiciliare tra il capoluogo e la provincia.

I nuovi casi riguardano un'infermiera di Belcolle, già da giorni in isolamento domiciliare fiduciario e riconducibile al medico di malattie infettive già contagiato; un cittadino di Montefiascone che si è sentito male mentre era a casa della figlia a San Lorenzo Nuovo, e infine un giovane militare di Civitavecchia, ospite in questo periodo di una famiglia di Oriolo Romano, che è stata posta in quarantena.

L’uomo di Montefiascone, anche in ragione dell'età più elevata, è quello che desta maggiore preoccupazione: è stato trasferito a Belcolle dall’ospedale di Acquapendente, dove era stato trasportato subito dopo il malore e si trova attualmente in rianimazione. Nel suo caso non è stato accertato ancora il link epidemiologico, ovvero dove, come e da chi il paziente abbia contratto il virus.

L’infermiera si trova come detto in isolamento e le sue condizioni cliniche sono buone. Così come quelle del giovane carabiniere di Civitavecchia, mai apparse preoccupanti, secondo quanto riferito dal sindaco di Oriolo, Emanuele Rallo, che ha dichiarato che il Comune, insieme alle autorità competenti, ha predisposto tutte le misure del caso, per la tutela della salute pubblica.

“Questa persona, che è in via di guarigione, non ha avuto contatti con il paese e questo ha permesso di chiudere facilmente il cerchio dei collegamenti”, ha riferito Rallo in un videomessaggio pubblicato su Faceboook, dichiarandosi moderatamente ottimista sulla possibilità di contenere nell’immediato l’emergenza.

“La persona in questione - ha aggiunto il sindaco di Oriolo Romano -, non è fuggita da nessuna zona rossa, si muoveva per motivi di lavoro e familiari, è ospite di una famiglia oriolese che per i prossimi 14 giorni resterà in quarantena. Nessuno dei componenti presenta sintomi".

In base alle indagini epidemiologiche effettuate dal Team operativo coronavirus (Toc), rende noto la Asl di Viterbo, i contatti stretti dei contagiati sono stati tutti invitati ad osservare un regime di isolamento domiciliare fiduciario, come previsto dai protocolli vigenti.

Il Toc è composto da due équipe operative contemporaneamente, ed è il servizio messo in campo dall’unità di crisi attiva presso la Asl’Azienda sanitaria di Viterbo, da oltre due mesi. E’ composto da un team multiprofessionale al cui interno figurano, tra gli altri: medici igienisti, infettivologi, psicologi, infermieri e professionisti del dipartimento di prevenzione.

Le linee di attività del Toc sono molteplici: dall’individuazione dei link epidemiologici dei casi accertati, all’attivazione e al monitoraggio delle persone in isolamento domiciliare fiduciario.

E, ancora: dall’esecuzione dei tamponi (99 quelli eseguiti dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino alla giornata di martedì), alla gestione delle situazioni meritevoli di presa in carico, segnalate dai medici di medicina generale e dagli amministratori comunali.