Coronavirus, locale pieno di gente per Juventus-Inter a Castiglione in Teverina: denunciato il titolare

Coronavirus, locale pieno di gente per vedere Juventus-Inter: denunciato il titolare. E' accaduto a Castiglione in Teverina domenica 8 marzo. A scoprire l'aggregazione sono stati i carabinieri che dunque hanno fatto scattare il deferimento per aver violato misure imposte dal governo per contenere il contagio.

I militari della stazione di Castiglione in Teverina lo hanno denunciato per aver organizzato la visione di una partita di calcio creando all’interno del locale l’aggregazione di un numero elevato di persone, non rispettando la distanza di sicurezza di un metro. Il titolare è stato quindi denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’ autorità.