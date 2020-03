Coronavirus, l'assessore regionale Alessio D'Amato negativo al test. "Prosegue il lavoro della task force"

Coronavirus, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato negativo al test. Lo ha reso noto lo stesso assessore dopo che è stata diffusa la notizia della positività del presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti.

"Sono risultato negativo al tampone e in queste ore prosegue regolarmente il lavoro della task-force regionale per il covid-19. Proprio ora siamo in riunione con tutte le Asl del territorio per fare un punto della situazione", afferma in una nota Alessio D’Amato.

Dopo che il presidente della Regione e segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti ha diffuso il video in cui annunciava la sua positività, sono arrivati decine di messaggi di solidarietà dal mondo politico e non solo.