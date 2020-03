Coronavirus e scuole chiuse: i docenti di Vignanello preparano le lezioni online per gli studenti a casa

Coronavirus, la scuola di Vignanello si organizza per le lezioni online. Aule silenti in tutti i plessi dell’istituto comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino”. Come nelle scuole di ogni ordine e grado della nazione, il decreto governativo di mercoledì scorso ha deciso la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo. Non era deserta, però, venerdì 6 marzo, la sede centrale dell’istituto. In servizio la dirigente scolastica, professoressa Pierina Pelliccioni, i due vicepresidi, il personale Ata e alcuni responsabili dei vari plessi. Un argomento rilevante al centro della riunione dei docenti: l’organizzazione didattica online. Come dire: la scuola non si ferma. “Desideriamo che gli alunni proseguano a casa l’iter didattico, seguiti dai docenti, senza creare allarmismi”, è stato il commento della professoressa Pelliccioni. La quale, quindi, si è soffermata a presentare alcuni strumenti che consentono di continuare le attività programmate: il registro elettronico, i libri di testo, in parte in formato digitale, con i quali, i ragazzi delle medie in particolare, ma anche gli altri, sono in grado di interagire. Gli insegnanti seguiranno il lavoro degli studenti.

Una sezione dedicata rimanda a link molto utili: ad esempio, quelli della Rai. L’Indire, agenzia formativa del Miur, ha messo a disposizione della scuola il materiale raccolto. Il team dei docenti, anche nell’emergenza attuale, sta raccogliendo il materiale più ricco e disparato per favorire l’impegno dei ragazzi. Riguardo all’insegnamento della lingua inglese, è possibile attingere a lezioni della BBC e ad attività della Voa (Voice of America): due fonti di qualità straordinaria. “Gli insegnanti”, ha concluso la preside, “sono disposti a superare difficoltà e imprevisti con ogni strumento a disposizione”.