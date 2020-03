Coronavirus, paura per i campionati di nuoto sincronizzato. Prima annullati poi confermati ma a porte chiuse

Coronavirus, la paura contagia i campionati di nuovo: prima annullati poi confermati a porte chiuse. Restano cinque i casi di coronavirus accertati a Viterbo: la studentessa georgiana di 23 anni ricoverata da martedì allo Spallanzani, il docente di Agraria dell’Università della Tuscia e il fratello, medico al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Belcolle, e le mogli di entrambi.

Il livello di allerta resta sempre molto alto, a tal punto che nella mattinata di venerdì 6 marzo il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, sollecitato dalle richieste di decine di famiglie viterbesi e delle società sportive, aveva deciso di annullare i campionati italiani juniores di nuoto sincronizzato ospitali alla piscina comunale del Murialdo. Ordinanza che però è stata subito revocata, una volta che il ministero, interpellato dall’amministrazione comunale, ha garantito il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, come riportato nel decreto del Governo per affrontare l’emergenza coronavirus: “Resta consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse”.



E così è stato. Niente pubblico sulle tribune e accesso consentito solo ad atleti, tecnici e giudici per i tre giorni della manifestazione, che si è aperta venerdì 6 e proseguirà sabato e domenica 7 e 8. Porte chiuse, com’era normale che fosse, e attenzione massima, visto che ai campionati italiani - che vedono la presenza di circa 300 atleti - partecipano squadre provenienti dalla gran parte delle regioni italiane, anche da Lombardia e Veneto, le zone maggiormente colpite dal coronavirus. Addetti della Federazione italiana nuoto hanno consentito l’ingresso all’impianto solo ai tesserati (come detto atleti, allenatori e giudici), mentre la piscina comunale è rimasta off-limits per tutti i non autorizzati, anche i genitori. Il sindaco Giovanni Arena è rimasto poi in stretto contatto per tutto l’arco della giornata con la responsabile del settore relazioni esterne della Fin, Laura Del Sette, presente alla manifestazione, che ha chiesto e ottenuto per precauzione la presenza di un’ambulanza all’esterno del’impianto.



“La gara si sta disputando nel pieno rispetto del decreto del governo sul coronavirus - dichiara il senatore di Forza Italia, Francesco Battistoni -. Pertanto, grazie alle Federazione italiana nuoto per aver scelto Viterbo come sede di questa importante manifestazione sportiva”.

Alla vigilia dell’apertura dei campionati, sulla vicenda è intervenuta anche la capogruppo comunale del Partito democratico, Luisa Ciambella, che ha criticato la scelta di far disputare la manifestazione, vista l’emergenza in atto anche nella provincia di Viterbo. “Non ritengo una scelta saggia e prudenziale quella di far disputare i campionati italiani juniores di nuoto sincronizzato - afferma Luisa Ciambella -. La rispetto, ma non posso evitare di pormi delle domande, anche alla luce dell’ordinanza del sindaco Arena. Siamo in una fase delicatissima, dove la priorità è quella di proteggere le persone. Siamo già sulla ribalta perché molte famiglie di questi atleti non consentiranno loro di partecipare alla manifestazione. Più della metà delle società sportivo, da quanto mi risulta, si sono ritirate e hanno chiesto di spostare l’appuntamento. Davanti all’ostinazione della Federazione italiana nuoto, però, si è deciso di non imporsi e di andare avanti lo stesso. E allora mi chiedo: tutte le società sportive che prendono parte al campionato hanno certificato lo stato di salute dei ragazzi? Chi sarà lì a controllare? La fiducia è una cosa seria - conclude la capogruppo comunale del Partito democratico - e va riposta bene, sapendo di disporre del controllo di tutto il processo. Tenere una comunicazione rassicurante va bene, ma in questo caso non basta. Prevenire ogni possibile movimento esterno non necessario, ma è indispensabile. Si sta lavorando, ne sono certa, ma questo è il primo banco di prova di una scelta i cui risultati saranno noti più avanti e siamo tutti sotto lo stesso cielo. Non dimentichiamolo”.