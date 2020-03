Coronavirus, l'Inps per evitare di contagiare gli impiegati fa entrare uno alla volta. Gli altri in fila fuori

Coronavirus, l'inps per evitare il contagio degli impiegati fa entrare uno alla volta. Tutti gli altri aspettano in strada. Presso la sede provinciale in via Matteotti a Viterbo il direttore Pasquale Caccavale ha emanato un decalogo rigidissimo. Un impiegato sulla soglia distribuisce numeretti.

"E' necessario tenersi a debita distanza dall'operatore di sportello, dietro la linea segnata sul pavimento - si legge nell'avviso agli utenti - ; è vietato l'ingresso a persone con sintomi influenzali e parainfluenzali; è necessario evitare di tossire e starnutire, se non coprendosi la bocca e tenendosi a debita distanza dagli altri; è necessario evitare il contatto ravvicinato con gli operatori allo sportello (strette di mano, ndr); in caso di visita medica, la circostanza relativa ai ricoveri recenti va segnalata al personale Inps immediatamente". Il direttore provinciale invita infine gli utenti a servirsi, "per le note ragioni sanitarie", dei servizi on line dell'istituto, "evitando gli accessi in sede se non in caso di effettiva indifferibilità ed urgenza"