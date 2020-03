Coronavirus, si attendono le controanalisi per il ragazzo di Vetralla. Primo tampone negativo

Coronavirus, negativo il primo tampone al quale è stato sottoposto il ragazzo di Vetralla. Si attendono le controanalisi. L’allarme è scattato lunedì 2 marzo quando all’ospedale di Tarquinia si è presentato un ragazzo di Vetralla che presentava dei sintomi influenzali. Ha riferito di essere stato in Emilia Romagna vicino ai comuni della zona rossa e dunque è scattato tutto il protocollo per il test Covid-19 con il trasferimento del giovane allo Spallanzani.

Il primo tampone ha dato esito negativo, nelle prossime ore si dovrebbe sapere se verrà confermato anche dal secondo esame. Il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi ha diramato un comunicato: “La notizia ufficiale del ‘non contagio’ è arrivata in forma definitiva alle 3 e 30 di questa mattina dallo Spallanzani dove i tamponi sono stati presi in esame. Invito i cittadini a non lasciarsi suggestionare da notizie fuori controllo diffuse da organi non ufficiali”.

“Non ci sono stati, ad oggi, casi sospetti di Coronavirus. Tutto è comunque sotto controllo – prosegue Giulivi - e pronto, eventualmente, per affrontare ogni forma di emergenza, dalla più lieve alla più importante”.

“Voglio ringraziare – conclude il primo cittadino - tutto il personale del nostro ospedale i nostri medici di base e i tecnici dello Spallanzani e tutte le persone che lavorano senza sosta da settimane per tutelare la salute dei nostri cittadini e degli italiani. Rivolgo, per l'ennesima volta, il mio invito a seguire le direttive indicate dal Ministero della Salute e della Asl; a non creare allarmismi; a non fare circolare notizie non confermate e continuare a vivere le giornate in tranquillità. Trasmetteremo, se ce ne fosse bisogno, notizie ufficiali dai canali istituzionali. Non nasconderemo nulla ai nostri cittadini”.