Paura Coronavirus, Zingaretti: "Scuole chiuse? Per ora non servono provvedimenti generalizzati"

Coronavirus, chiudere le scuole nel Lazio? Per Zingaretti non ce n'è ancora bisogno. "Non siamo ancora a provvedimenti generalizzati". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio al termine della riunione operativa, all’Istituto Spallanzani di Roma, con la task force del servizio sanitario regionale per la gestione delle modalità operative sul coronavirus.

Nel caso della scuola chiusa a Pomezia "bisogna, prima di intervenire, contattare e ricostruire la filiera di chi è entrato in contatto con questa persona risultata positiva, vedere se ci sono altri casi, vanno poi sanificati i locali nei quali si è verificato il caso - ha detto il governatore - . Ma non siamo ancora al punto di dover emanare provvedimenti generalizzati, per altro si tratta di casi che nascono per contagi non nella Regione Lazio".