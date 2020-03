Paura coronavirus, Zingaretti suggerisce di limitare gli spostamenti nel Lazio: "Sono se indispensabili"

Coronavirus, Zingaretti suggerisce di ridurre gli spostamenti all'interno del territorio regionale. "È bene, per un periodo, ridurre gli spostamenti a quelli indispensabili. È ovvio che non si possono azzerare, però, come suggerito dall’assessore della Lombardia, è consigliabile per gli ultrasessantacinquenni di non spostarsi da casa". Lo ha evidenziato il presidente della Regione Lazio, al termine di una riunione operativa allo Spallanzani.

"Essendoci il rischio di contagio ad un metro di distanza, i locali affollati e gli eventi di massa sono gli appuntamenti più a rischio. Ed è giusto dirlo, non per avere paura ma per dire la verità", ha detto il presidente della Regione aggiungendo: "Si può continuare una vita normale seguendo alcune precauzioni che è giusto dire, perché altrimenti si pensa che solo la parte medica possa risolvere i problemi. Prevenire è meglio che curare con indicazioni chiare e la responsabilità di ognuno".

Per il governatore del Lazio "non è un caso che in alcune Regioni siano sospese le partite di calcio, è quasi un algoritmo matematico, essendoci la possibilità di contagio nel rapporto a distanza di un metro tra 2 persone: locali affollati o appuntamenti di massa sono più a rischio". "La parte medica sta affrontando alla grande la situazione - ha aggiunto il governatore - grazie agli operatori della sanità, però prevenire è meglio che curare. Ora è il tempo di prevenire con indicazioni chiare e col comportamento e la responsabilità individuale delle persone".

Zingaretti ha parlato anche degli ultimi casi riscontrati: "Anche i recenti casi per fortuna non hanno la radice nella nostra Regione, però, sono legati alla partecipazione, in altre Regioni, a un concerto in un caso, e a una partita di calcio in uno stadio, in un altro. Il che conferma che eventi sociali sono luoghi nei quali il virus si può contrarre".