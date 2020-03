Coronavirus, famiglia in quarantena a San Lorenzo Nuovo. Il padre è nello staff della Pianese

Coronavirus, famiglia di San Lorenzo Nuovo in quarantena. La "misura" è stata decisa in maniera autonoma: si tratta di moglie, marito e due figlie. Il marito è nello staff della Pianese, la squadra di calcio senese messa in quarantena dopo che quattro giocatori sono risultati positivi al test.

A dare notizia si tutto è stato il sindaco Massimo Bambini. Proprio nella serata di venerdì 28 febbraio terminava la quarantena di un'altra famiglia del paese che si era autoisolata perché aveva trascorso alcuni giorni, a febbraio, a Castiglione d'Adda, uno degli epicentri del focolaio nel Nord Italia, poi è arrivata la notizia dell'altro nucleo in quarantena.

Questo il messaggio postato dal sindaco su Facebook:

"Questa sera termina l'isolamento precauzionale della coppia il cui marito aveva trascorso alcuni giorni, nella prima metà di febbraio, a Castiglione d'Adda, comune in zona rossa; per cui, avviso quanti li conoscono di non preoccuparsi se li incontrano perché sono ormai fuori dal periodo di quarantena e possono uscire. Da ieri invece, come molti già sanno, un 'altra famiglia è in isolamento in quanto il marito è stato a contatto con un caso di positività. Il protocollo prevede l'isolamento solo per lui ma per estrema precauzione, e nonostante non fosse dovuto, ha deciso di tenere in isolamento tutta la famiglia. La situazione è sotto controllo e monitorizzata costantemente da parte della Asl.Da parte mia invito nuovamente tutti a stare tranquilli, ad evitare allarmisimi ed a non farsi prendere dal panico. il panico non fa ragionare ed è il nemico più subdolo in tutta questa vicenda".