Paura coronavirus, negativi i controlli sull'uomo isolato nella sala d'attesa della stazione di Orte

Paura coronavirus, i controlli che si è sentito male alla stazione di Orte hanno dato esito negativo. Il signore piemontese nella mattinata del 26 febbraio aveva accusato dei problemi respiratori all'interno dello scalo. Vista l'emergenza per l'epidemia alcuni agenti della Polfer lo hanno isolato all'interno della sala d'attesa chiamando il 118.

L'uomo, un cinquantenne che non proviene tuttavia dalle zone rosse dove sono in atto i focolai del coronavirus nel Nord Italia, è stato trasportato all'ospedale Belcolle. Lì è partito il protocollo previsto per i casi sospetti ed è stato messo inizialmente in isolamento. Tuttavia i sanitari, dopo un confronto con gli specialisti dell'istituto Spallanzani (centro di riferimento per il Lazio), hanno concluso che non c'erano gli estremi per avviare l'iter previsto per i pazienti con sospetto coronavirus. L'uomo presentava solo una tosse persistente e per lui è stato avviato un percorso di cura di tipo ambulatoriale.