Coronavirus, oggi 79 casi nel Lazio  

"Oggi registriamo un dato di 79 casi di positività" al nuovo coronavirus "e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi", ormai da 5 giorni, "e un trend al 1,3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa". Lo riferisce l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl, aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (21.013) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.549), di quasi 10 mila unità", aggiunge D'Amato. "Per quanto riguarda i guariti, salgono di 51 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 1.193; 5 i decessi nelle ultime 24 ore, ed è stata superata la soglia dei 111 mila tamponi".