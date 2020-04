Fase 2, la bozza del Mit: "Cambiare il concetto di ora di punta" 

"È auspicabile attuare ogni misura per ridurre i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo, particolarmente nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione, con l’obiettivo di cambiare il concetto di ora di punta nella mobilità cittadina. Per raggiungere tale obiettivo, è indispensabile l’attuazione di misure sinergiche che coinvolgano le istituzioni, le autorità di controllo dei trasporti e i singoli gestori dei servizi di mobilità e il mondo produttivo, sollecitando specifici accordi aziendali". E' una delle misure di sistema, contenute in una bozza del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore dei trasporti in vista della fase 2.