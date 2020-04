Coronavirus, Savona: "Sistema non è a rischio" 

"Uno dei pilastri del nostro sistema è il risparmio, ha un volume che può affrontare crisi. Non lo fa per colpa della sfiducia e gettare sfiducia non è corretto. Il sistema non è a rischio". Lo ha detto Paolo Savona, presidente della Consob, in audizione davanti alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttiva. "Ho fiducia, l'export si riprenderà non appena le imprese torneranno ad operare, sempre nel rispetto della sicurezza sanitaria", ha aggiunto il presidente della Consob.

Savona ha spiegato che la Consob "ha ricevuto forti pressioni dall'interno del Paese per chiudere le contrattazioni di Borsa. La Consob non può, può solamente se ci sono problemi tecnici che in questa emergenza non sussistono", ha chiarito.

"I nostri poteri sono solamente tecnici, mi sono appoggiato alla consulenza legale della Consob, che mi ha risposto di 'essere certa'. Non avevamo spazio per muoverci. Non possiamo muoverci autonomamente", ha ribadito Savona sulla decisione di non chiudere la Borsa, azione che secondo il presidente "avrebbe anche danneggiato i piccoli risparmiatori e non i grandi". "Se i poteri della Consob venissero rafforzati potremmo muoverci", ha detto ancora.