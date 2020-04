Franceschini: "In settimana decreto per artisti e autori meno tutelati" 

In settimana sarà firmato un decreto per sostenere gli artisti e gli autori meno tutelati e in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del turismo Dario Franceschini rispondendo al question time alla Camera a proposito delle iniziative a sostegno del comparto della cultura e dello spettacolo.

"Stiamo proponendo nel prossimo decreto misure per il settore del libro e dei musei e abbiamo già previsto, nei primi provvedimenti, 130 milioni di euro per il cinema e lo spettacolo. Ho già firmato, questa mattina, la prima parte di risorse, 20 milioni di euro, per il mondo della danza, del teatro, dei circhi, festival che sono esclusi dal Fus. E così firmerò questa settimana un decreto che utilizza le risorse che il Parlamento ha voluto destinare, 13 milioni di euro del diritto d'autore, per gli autori, musicisti, artisti che sono un sotto un certo limite di reddito, quelli più indifesi e che devono essere protetti dal sostegno delle misure pubbliche. Nessuno verrà dimenticato, nessun artista, nessun attore, nessun musicista oltre che nessuna professionalità preziosa e sconosciuta. Le prime misure saranno a tutela di queste professionalità più indifese".