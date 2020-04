Lopalco: "Il virus è ancora tra noi" 

"Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un calo progressivo dei casi, ma il 4 maggio non dobbiamo illuderci di avere una situazione senza focolai epidemici attivi, questo già da adesso possiamo escluderlo". Lo ha detto l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ospite del programma di Rai News Studio 24. "Se dal 4 maggio dobbiamo abbassare il livello di lockdown - incalza l'epidemiologo - lo dobbiamo fare comunque in sicurezza, partendo dalla consapevolezza che il virus è ancora fra di noi, circola nella popolazione e va tenuto ancora sotto controllo".

"Far partire il Paese regione per regione è molto complicato perché se la spinta è quella di attivare e avviare alcune attività economiche, è difficile immaginare di farlo non potendosi spostare -sottolinea Lopalco-. Bisogna trovare un buon punto di caduta tra le esigenze epidemiologiche e le esigenze sociali ed economiche del Paese".