Coronavirus, Nih Usa 'bocciano' mix farmaci promosso da Trump  

"La combinazione di idrossiclorochina e azitromicina", il mix promosso dal presidente Usa Donald Trump come terapia efficace contro l'infezione da nuovo coronavirus, va evitata "tranne che nell'ambito di uno studio clinico", a causa di "potenziali effetti tossici". Lo raccomanda un panel multidisciplinare di esperti dei National Institutes of Health (Nih) americani, che ha pubblicato online delle linee guida per il trattamento della Covid-19.

"Eccetto che nel contesto di un trial clinico - si legge nel documento - il 'Covid-19 Guidelines Panel'" autore delle raccomandazioni si esprime "contro l'uso" della combinazione tra l'antibiotico azitromicina e l'antimalarico idrossiclorochina, quest'ultimo utilizzato nella terapia di patologie reumatologiche.

In un tweet del 21 marzo scorso, Trump scriveva che "idrossiclorochina e azitromicina, assunte insieme, hanno una chance reale di essere una delle più grandi svolte nella storia della medicina".