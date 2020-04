Coronavirus, in Russia altri 5200 contagi in 24 ore 

Fratoianni (Leu): “Italia Viva sbaglia a proporre voucher. Regolarizzare migranti in agricoltura”

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2020 Fratoianni (Leu): “Italia Viva sbaglia a proporre voucher. Regolarizzare migranti in agricoltura” “Italia Viva sbaglia a proporre voucher, regolarizzare migranti per eliminare aree grigie” Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali, in un'intervista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev