Coronavirus, a Napoli 14 nuovi positivi e 2 decessi 

Torna ad aumentare il numero dei positivi al coronavirus nella città di Napoli, dopo l'aggiornamento di ieri che aveva fatto registrare zero contagi e nessun decesso nelle 24 ore precedenti. Secondo quanto riportato nel resoconto del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, sono 847 i casi complessivi di positività al coronavirus dall'inizio dell'emergenza, con un aumento rispetto a ieri di 14 unità. Due i decessi avvenuti in città nelle ultime 24 ore, con il totale dei deceduti che ora è di 54.

Aumenta il numero dei totalmente guariti, risultati cioè negativi in due test consecutivi: sono 166, con un aumento di 24 unità rispetto a ieri, mentre sono 35 i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 150 (-3 rispetto a ieri) di cui 11 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Sono infine 477 (-9) le persone in isolamento domiciliare.