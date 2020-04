Coronavirus Lazio, 60 nuovi casi: dato più basso da oltre un mese 

Coronavirus, il Sermig non chiude: accoglienza, cibo e medicine

Roma, 20 apr. (askanews) - Il Sermig, il Servizio Missionario Giovani, è un centro a Torino di accoglienza per donne e uomini che non hanno un tetto. E in tempo di coronavirus l'attività dell'Arsenale della Pace, come è stato chiamato dalla sua fondazione (poiché un vecchio arsenale militare è stato trasformato in un luogo di accoglienza e pace) non si è fermata. Il centro è rimasto aperto e ...