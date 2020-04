Coronavirus, oltre 8mila sanzioni 

Sono 197.750 le persone controllate ieri e 68.252 tra esercizi commerciali e attività. Le forze di polizia proseguono nei servizi di controllo per il rispetto delle misure imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19. Sono state contestate 8.641 sanzioni amministrative e denunciate 74 persone per falsa dichiarazione o attestazione e 9 per violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché positiva al virus.

Sanzionati 104 titolari di attività o esercizi commerciali, 32 i provvedimenti di chiusura. Dall'11 marzo al 19 aprile, sono state controllate complessivamente 8.815.352 persone e verificati 3.457.060 esercizi o attività.