In Usa 21 milioni di disoccupati, volano le richieste di sussidi 

Non si ferma la caduta del mercato del lavoro negli Stati Uniti sotto i colpi dell'emergenza coronavirus: i dati diffusi dall'ufficio statistiche del Lavoro mostra come la scorsa settimana siano stati 5,25 milioni i lavoratori che - avendo perso il posto - hanno fatto domanda per l'indennità di disoccupazione. Un dato che porta il numero di licenziamenti legati alla pandemia oltre quota 21 milioni in un solo mese, con un tasso di disoccupazione che - secondo alcune stime - si aggirerebbe ormai a circa il 15%, il livello più alto dalla Grande Depressione.