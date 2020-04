Coronavirus Lombardia, giù i ricoveri ma numero morti resta alto 

Ancora in calo i nuovi ricoveri in Lombardia. In terapia intensiva si liberano 48 posti letto da ieri, per un totale di 1.074 occupati. Anche i ricoveri meno gravi in ospedale di pazienti covid19 scendono di 34 unità. I dimessi da ieri a oggi sono 34. Sempre alto il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono 235, che portano il totale a 11.377 morti.

Il numero totale dei positivi aumenta di 827 pazienti, per un totale di 62.153 casi accertati. Nelle ultime 24 ore, secondi i dati di Regione Lombardia, sono stati processati 6.828 tamponi, in aumento rispetto agli ultimi due giorni. Il dato è inferiore a quello dei giorni scorsi.

"I dati sono in costante calo rispetto a tutte le province lombarde", ha detto Danilo Cereda, dell'Unità di crisi della Regione Lombardia, nella video diretta quotidiana. L'unica provincia in controtendenza è Milano, che rispetto a ieri ha 325 positivi in più al covid19 per un totale di 14.675 contagiati. Lo stesso dicasi per Milano, che sale di 144 nuovi casi. Il capoluogo è un'eccezione: anche Brescia, di solito in linea con Milano, scende a +94 casi. Bergamo continua nel trend virtuoso con soli 46 nuovi casi. A Varese sono +71, a Pavia +70, a Cremona +30 e a Sondrio +10. Monza ne conta +57 in più.