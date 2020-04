Zaia: "Lockdown finito con prime aperture, ora convivenza con virus" 

"Noi abbiamo un atteggiamento assolutamente responsabile e rispettoso del mondo della sanità e del comitato scientifico, ma è pur vero che bisogna prendere atto che non siamo più di fronte a un lockdown, il lockdown è finito nel momento in cui si sono autorizzate le prime aperture. Dobbiamo ragionare con la convivenza del virus e non in attesa che virus se ne vada perché ci metterà un bel po' ad andarsene". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a 'Porta a Porta' in onda stasera, sulla fase di riapertura in Veneto.

"Dobbiamo pensare a un percorso di messa in sicurezza dei cittadini e dei lavoratori", ha continuato. Sulle riaperture Zaia ha precisato: "Non sono Mandrake, non ho fatto magie: lo strumento delle richieste di apertura in deroga ai prefetti con la modalità del silenzio-assenso ha dato modo a molte imprese di riaprire".