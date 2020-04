Coronavirus, in Usa oltre mezzo milione di contagiati  

Di Maggio, l'intervista al comandante Polizia Locale Roma “Intensificati posti di blocco per Pasqua”

(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2020 Di Maggio (Polizia Locale Roma): “Intensificati posti di blocco per Pasqua” “Intensificati posti di blocco per Pasqua” queste le parole del comandante generale della Polizia Locale di Roma, Antonio di Maggio. Nella città di Roma sono stati intensificati i posti di blocco in occasione delle festività pasquali Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev