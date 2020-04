Coronavirus, Brasile supera i mille morti 

Conte proroga il lockdown e attacca l'opposizione

Roma, 11 apr. (askanews) - Tutti a casa ancora per 3 settimane, come annunciato dal premier Giuseppe Conte il lockdown per l'emergenza coronavirus proseguirà fino al 3 maggio anche se dal 14 aprile sono previste le prime riaperture, a cominciare da librerie e negozi per bambini. Il presidente del consiglio, chiedendo alla popolazione un ulteriore sforzo per rispettare le regole di distanziamento ...