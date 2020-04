Coronavirus Lombardia, oltre 10200 vittime  

Sono 10.238 le persone morte in Lombardia e risultate positive al coronavirus, in aumento di 216 unità rispetto a ieri. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 11.877, in aumento di 81 da ieri, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 1.202, in calo di 34 rispetto a ieri. Complessivamente i dimessi sono 32.731, in aumento di 983.

Sono 56.048 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia, in aumento di 1.246 unità rispetto a ieri. I tamponi effettuati ieri sono stati 9.372.