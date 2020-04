Coronavirus Lazio, 154 nuovi casi. D'Amato: "Attenzione alta a Pasqua" 

Nel Lazio "oggi registriamo un dato di 154 casi di positività e un trend al 3,5%. Aumenta la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.611) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.792)", pari a "circa 4 mila unità". Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio sanitaria, Alessio D'Amato, dopo che si è conclusa la videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Bisogna ora mantenere alta l'attenzione per le giornate di Pasqua e Pasquetta", afferma.

I guariti "salgono di 43 unità - evidenzia D'Amato - arrivando a 687 totali", pari a "3 volte il numero dei decessi complessivi, mentre nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 10 e sono stati eseguiti circa 62mila tamponi". Per quanto riguarda i Dpi, dispositivi di protezione individuale, "oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 395.200 mascherine chirurgiche, 10.100 maschere Ffp2, 3.500 maschere Ffp3, 31.250 calzari, 48.300 guanti e 52.800 cuffie".

Sottolinea ancora D'Amato: "Al Covid Spoke Hospital di Palestrina abbiamo il primo paziente guarito: si tratta di un uomo di 57 anni giunto con una polmonite Covid e affetto da diabete e cardiopatia. Nella Asl di Viterbo registriamo una criticità presso la casa di riposo nel Comune di Celleno e nella Asl di Frosinone gli operatori hanno voluto ringraziare e augurare una pronta guarigione al direttore generale Stefano Lorusso", positivo al nuovo coronavirus. "A Rieti proseguono le verifiche delle strutture per anziani e la situazione del comune di Contigliano è sotto controllo. Sono stati trasferiti presso l'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani tutti i crocieristi positivi Covid-19. Parte domani all'Istituto nazionale tumori-Ifo, e sarà attivo durante le festività pasquali - informa l'assessore - il servizio 'InFO: Mi prendo cura di te', la linea di ascolto attiva per offrire il supporto telefonico e relazionale ai pazienti cronici, oncologici e con patologie rare e ai loro famigliari. La linea telefonica è attiva dalle 12 alle 18, 7 giorni su 7, e sarà attivata anche in video chat".

La Regione dettaglia quindi la situazione in tutte le realtà.

Asl Roma 1 - 7 nuovi casi positivi. 1.709 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare;

Asl Roma 2 - 10 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. 1.521 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Tutti i tamponi finora eseguiti a Rebibbia sono negativi. I casi positivi del Selam Palace sono stati posti in isolamento domiciliare;

Asl Roma 3 - 18 nuovi casi positivi, la maggior parte riferibili al cluster della casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia. I casi positivi si stanno trasferendo all'ospedale Grassi di Ostia. 1.846 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 4 - 7 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 3 decessi: un uomo di 68, un uomo di 82 anni e una donna di 75 anni, tutti con gravi patologie pregresse. 1.975 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 5 - 19 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito, il primo al Covid Spoke Hospital di Palestrina: un uomo di 57 anni entrato il 15 marzo con polmonite Covid, affetto da cardiopatia ischemica e diabete di tipo 2. Ha effettuato ossigenoterapia con casco Cpap. Torna a casa accompagnato dalla moglie. 2 pazienti sono deceduti. 2.190 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i trasferimenti dei pazienti positivi del Nomentana Hospital presso strutture di Rsa Covid o ospedaliere a seconda delle disposizioni mediche;

Asl Roma 6 - 25 nuovi casi positivi. 9 pazienti sono guariti. 2 decessi: un uomo di 81 anni e una donna di 86, entrambi con patologie pregresse. 1.043 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Attenzionata la casa di riposo di Albano, Villa Nina di Frattocchie, San Raffaele di Rocca di Papa e Ini di Grottaferrata.

Asl di Latina - 10 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 2 pazienti sono guariti. 4.477 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare;

Asl di Frosinone - 12 nuovi casi positivi, tra cui il direttore generale della Asl. 2 pazienti sono guariti. 323 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo del territorio;

Asl di Viterbo - 33 nuovi casi positivi di cui 31 riferibili al cluster della casa di riposo Villa Noemi di Celleno. 12 i pazienti che sono guariti. Deceduto un uomo di 78 anni con precedenti patologie. 2.397 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Su Celleno si stanno valutando ulteriori misure;

Asl di Rieti - 13 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti, 2 di Cantalupo e uno di Rieti. 2 decessi: una donna di 89 anni e una donna di 86 entrambe con gravi patologie pregresse. 43 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Policlinico Umberto I - 159 pazienti ricoverati di cui 21 in terapia intensiva. 5 pazienti guariti;

Azienda ospedaliera San Giovanni - Attivo il laboratorio per il test Covid h24;

Azienda ospedaliera Sant'Andrea - 140 pazienti ricoverati di cui 28 in terapia intensiva. Nessun positivo in accesso al pronto soccorso. Zero decessi. 3 pazienti guariti;

Policlinico Gemelli - 201 pazienti ricoverati di cui 30 in terapia intensiva al Covid Hospital Columbus. 17 pazienti guariti. Al Marriott Hotel 110 pazienti in isolamento domiciliare, oggi record di tamponi effettuati 659 in ultime 24h;

Policlinico Tor Vergata - Attivati ulteriori 16 posti letto di malattie infettive Covid.

Azienda ospedaliera San Camillo - Si lavora per attivare anche il turno notturno del laboratorio per test Covid;

Ospedale pediatrico Bambino Gesù - 9 bambini ricoverati e 6 mamme positive nel Centro Covid di Palidoro, tutti in buone condizioni cliniche. Negli ultimi 15 giorni oltre 1.500 consulenze telefoniche alle famiglie e teleconsulti con la rete di 700 pediatri di libera scelta e 24 reparti pediatrici regionali. Oltre 1.000 i pazienti cronici complessi seguiti dai servizi di telemonitoraggio potenziati in questa fase di emergenza;

Ifo - Parte domani, e resterà attivo anche a Pasqua e Pasquetta, il servizio 'InFO: Mi prendo cura di te', la linea di ascolto attiva per offrire il supporto telefonico e relazionale ai pazienti cronici, oncologici e con patologie rare e ai loro famigliari. La linea telefonica è attiva dalle 12 alle 18, 7 giorni su 7, e sarà attivata anche in video chat.

Ares 118 - Effettuati 68 trasferimenti: tutti i crocieristi positivi di Via Perlasca presso l'Istituto Spallanzani e prosegue lo svuotamento del Nomentana Hospital; Università Campus Bio-Medico - 21 pazienti ricoverati di cui 12 in terapia intensiva al Covid Center.

Intanto "proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle Rsa su tutto il territorio" del Lazio. "In merito alla situazione delle strutture residenziali, l'Istituto superiore di sanità (Iss) ha realizzato una survey nazionale sul contagio da Covid-19 aggiornato al 6 aprile, che registra per il Lazio un tasso di mortalità 10 volte inferiore a quello della Lombardia: 0,7% contro 6,8%" afferma D'Amato.