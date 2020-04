Coronavirus, lo studio: "Smog legato ad aumento mortalità Covid-19" 

Ecco il Burundi preservato dal coronavirus "per grazia divina"

Milano, 10 apr. (askanews) - In Burundi, a lungo preservato dal Covid-19 dalla "grazia divina", la scoperta dei primi tre casi della scorsa settimana non ha avuto alcun impatto sulla vita di tutti i giorni, visto che il governo la vede come una nuova opportunità per "il buon Dio" di manifestare il suo "potere".