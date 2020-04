Coronavirus, farmacie autorizzate a vendere anche singola mascherina 

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha oggi firmato l’ordinanza che consente la vendita al dettaglio anche di una singola mascherina da parte di tutte le farmacie italiane. La disposizione del commissario straordinario, "urgente e indifferibile", è finalizzata come scritto nell’ordinanza, a "regolare una più opportuna distribuzione di mascherine e di Dpi da parte di farmacie al fine di garantire la più ampia diffusione di questi dispositivi ai cittadini nonché di prevenire la costituzione di forme di mercato a vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi".

L’ordinanza prevede inoltre che la vendita della singola mascherina - che potrà avvenire "anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura" del venditore - debba avere "un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero delle mascherine presenti nella stessa confezione".

La norma entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consente di superare la speculazione del mercato di mascherine illegali, ritenute pericolose e non sicure per i cittadini.