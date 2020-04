Coronavirus, 103 i medici morti in Italia 

Da Colin Firth a Rachel Weisz: il grazie delle celeb Gb ai medici

Roma, 9 apr. (askanews) - C è chi lo canta, chi lo recita a voce, ma il concetto è lo stesso, con tanto di cartello: "Thank You", siamo riconoscenti per quello che fate ogni giorno. Così tante celebrities britanniche ringraziano l'NHS (National Health Service), il Servizio sanitario nazionale in prima linea ogni giorno negli ospedali per l emergenza coronavirus nel Paese, dove i casi sono oltre ...