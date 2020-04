Coronavirus, Vincenzo Boccia: "Meritoria iniziativa anti-fake Adnkronos Salute, agenzie centrali" 

Definisce "meritoria" l’iniziativa anti-fake news lanciata dall’AdnKronos Salute e sottolinea la "centralità assoluta" delle agenzie di stampa in particolare in un momento delicato come l’attuale il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, interpellato sul ruolo dell’informazione ai tempi del coronavirus.

"I tempi straordinari che stiamo vivendo - spiega Boccia all’Adnkronos - hanno particolarmente rivalutato l’informazione professionale che resta un pilastro irrinunciabile di ogni democrazia. Mai come ora si fa sentire forte e impellente la necessità di poter attingere con tempestività ad analisi consapevoli e notizie verificate per alimentare le proprie conoscenze e formare i propri giudizi. L’intera filiera dell’editoria giornalistica - online e su carta stampata, con l’indispensabile supporto degli edicolanti - sta svolgendo una funzione insostituibile nel tenere aggiornati con correttezza i cittadini e in questo quadro il ruolo delle agenzie di stampa assume una centralità assoluta", sottolinea il presidente di Confindustria, secondo cui "l’iniziativa lanciata da AdnKronos nel rendere gratuite le news del canale Salute è altamente meritoria e rivelatrice di un profondo senso di coscienza civica".