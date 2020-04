Coronavirus, "mascherina da sola non protegge" 

L'Oms "continua a raccomandare un uso specifico di un certo tipo di mascherine per il personale sanitario e per quello in prima linea, quello che ha maggior rischio di potersi contaminare. L'uso generalizzato delle mascherine in qualche misura risponde al desiderio della popolazione di vedersi proteggere e vedersi protetta, non c'è niente di male". Così Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche Oms, in collegamento con Agorà su Rai3.

Poi, "dipende da che tipo di mascherina e soprattutto" bisogna evitare che "l'uso delle mascherine possa dare un falso senso di sicurezza perché quello che conta è ancora il distanziamento e il non tossire e starnutire in faccia alla gente, lavarsi le mani, questa è una cosa banale ma è un presidio fondamentale". "La mascherina da sola non protegge - chiarisce - la mascherina con tutte le altre misure è un altro discorso".