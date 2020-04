Coronavirus, 95 medici uccisi dal virus in Italia 

Calderoli ai senatori: "Chi è senza mascherina non è un eroe, ma un pericolo, diventi obbligatoria"

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2020 Calderoli si renda obbligatoria la mascherina per i senatori in aula La discussione in aula al Senato sul decreto legge Cura Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev