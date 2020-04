Coronavirus, in Svezia 114 morti in un giorno 

La Svezia registra 114 morti con coronavirus nelle ultime 24 ore, il bilancio più triste per il Paese dall'inizio dell'emergenza, che qui ha ormai fatto 591 vittime. Le autorità motivano le ultime notizie con ritardi nella raccolta dei dati. L'epidemiologo Anders Tegnell, tra gli esperti dell'Agenzia di Sanità pubblica svedese, ha spiegato che il Paese registra in media 40 morti al giorno. Stando ai dati riportati dal giornale Aftonbladet, sono 487 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Svezia, per un totale di 7.693 contagi in un Paese con 10 milioni di abitanti in cui restano aperti scuole, bar e ristoranti. Tra le zone più colpite, due circoscrizioni di Stoccolma, Rinkeby-Kista e Spanga-Tensta.