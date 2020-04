Coronavirus, al via piattaforma per bonus collaboratori sport 

Con l’emanazione del decreto attuativo sono state definite le modalità di presentazione delle domande per richiedere l’indennità di 600 euro, per il mese di marzo, prevista dal Decreto 'Cura Italia' a favore dei collaboratori sportivi che non abbiano altri redditi e che non rientrino nelle altre misure previste dal Decreto. Da domani alle 14 la piattaforma sarà attiva sul sito sportesalute.eu: è prevista una modalità di prenotazione via sms per garantire a tutti la presentazione della domanda in modo accurato. Già oggi sul sito saranno disponibili le informazioni utili per preparare la documentazione necessaria. E’ prevista la priorità per i collaboratori sportivi che nel 2019 hanno percepito compensi inferiori ai 10mila euro.

C'è stato quindi il via libera al bonus di 600 euro per i collaboratori delle associazioni sportive. Il decreto ministeriale che attua la normativa ha ottenuto il placet della Ragioneria generale. Da domani alle 14 tutti attraverso una apposita piattaforma sul sito di Sport e Salute si potranno prenotare. Potranno accedere al contributo i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva con associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni, nonché con Federazioni sportive, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

"Un primo, giusto riconoscimento per una categoria di lavoratori e lavoratrici spesso trascurata e poco tutelata, che invece meritano i giusti diritti e la doverosa attenzione. Quando avremo superato la fase dell’emergenza sanitaria, una riforma del settore sarà necessaria", così il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, sull’emanazione del decreto attuativo. “Ringrazio il presidente Vito Cozzoli e tutta la struttura di Sport e Salute per aver messo in piedi, in pochi giorni, una piattaforma che ci consentirà di accreditare l’indennità ai lavoratori nel più breve tempo possibile”.