Coronavirus Lombardia, 297 morti nelle ultime 24 ore 

Sono oltre 9mila i morti in Lombardia dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Secondo quanto reso noto dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 297 morti per un totale di 9202 decessi dall'inizio dell'emergenza. Si sono inoltre registrati altri 1089 casi di persone risultate positive, per un totale di 51.534. Sono 11914 i ricoverati con sintomi e 1343 quelli in terapia intensiva (+26). In totale sono stati eseguiti 154989 tamponi.

La provincia di Milano tocca 11.538 contagi (+308), rialzi a tre cifre anche per la città di Milano (4.645, +112) e per quattro province: Brescia, Monza, Bergamo e Varese.