Coronavirus, obbligo mascherine e guanti: c'è emendamento 

"Solo con un corretto uso dei dispositivi di protezione e il rispetto delle distanze interpersonali è possibile limitare la diffusione del virus Covid-19. Per questo motivo, ribadiamo la richiesta più volte avanzata affinché per tutto il periodo emergenziale il Governo renda obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti monouso per chiunque sia costretto ad uscire dalla propria abitazione. Le difficoltà nella ricerca di questi dispositivi di protezione non può e non deve essere una scusa per non assumere o per rinviare un provvedimento fondamentale per la salute dei cittadini". Lo dichiara Maria Teresa Baldini, deputata di Fratelli d'Italia, che ha presentato un emendamento al Dl Cura Italia per rendere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione.