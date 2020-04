Coronavirus, Spallanzani: "Anche oggi più dimessi che ricoverati"  

Coronavirus, tutorial birmani, dai jingle alla premio Nobel Pace

Milano, 6 apr. (askanews) - Un paese completamente isolato fino al 2011, la Birmania si chiude nuovamente alla minaccia del coronavirus e gli ex prigionieri politici dispensano consigli su come vivere al meglio la quarantena. Ecco il jingle "Go Away Corona" e un tutorial della Nobel per la Pace birmana Aung San Suu Kyi, che di recente ha aperto anche la sua prima pagina Facebook.