Coronavirus, "8 gruppi Usa al lavoro su vaccino: a giugno test su uomo" 

"Ci sono 8 gruppi americani che hanno sviluppato un vaccino interessante e che per giugno andranno in fase 1 di sperimentazione clinica sull'uomo, si stanno velocizzando i passaggi burocratici che rallentano molte volte il corso dell'approvazione dei farmaci". Sono le parole di Antonio Giordano, Ricercatore e Direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, ad Aogrà. Gli studi "sono molto interessanti perché questi vaccini sono stati generati perché si conosce il genoma completo, la sequenza completa di tutto il virus. Questa conoscenza permette di cucire il vestito giusto per bloccare il virus", aggiunge.

Il coronavirus "è stato sottovalutato un po' da tutti i paesi. In uno degli ultimi bollettini che" negli Stati Uniti "abbiamo avuto dalla task force, c'è anche un'accusa che i repubblicani indirizzano all'Oms. Il senatore Scott, in particolare, ha presentato un'istanza per sospendere i finanziamenti all'Oms che non avrebbe tenuto in considerazione i dati arrivati dalla Cina a fine gennaio".