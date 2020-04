Coronavirus, in Svizzera superati i 20mila casi 

La Svizzera supera i 20.000 casi confermati di coronavirus. I dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) parlano di 20.278 casi accertati e almeno 540 vittime della Covid-19, 56 in più rispetto a ieri. Secondo l'Ufsp, in Svizzera si nota una delle incidenze maggiori (236 casi per 100.000 abitanti) in Europa. Ad oggi sono 153.440 i test eseguiti.

Secondo un bilancio dell'agenzia Keystone-Ats, sono invece 621 i morti causati dall'epidemia in Svizzera. Il Ticino rimane la zona più colpita. L'agenzia Keystone-Ats si basa sui dati forniti dai cantoni a differenza dell'Ufsp che elabora il bilancio sulla base delle informazioni in arrivo da medici e laboratori.