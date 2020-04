Coronavirus, in Veneto oltre 1100 i guariti dimessi 

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti questa mattina in totale a 10.824, 243 in più rispetto a ieri, in calo i pazienti ricoverati in ospedale a 1594, 4 in meno rispetto a ieri sera, così come quelli in terapia intensiva calati a 324, 3 in meno rispetto a ieri; mentre i deceduti sono saliti a 607, 563 in ospedale, 6 in più rispetto a ieri, saliti a 1121 i guariti dimessi, mentre le persone in isolamento sono 20.058. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto.