Coronavirus, al via cabina di regia governo-opposizioni 

Coronavirus, in Cina tre minuti di silenzio: omaggio alle vittime

Roma, 4 apr. (askanews) - Tre minuti di silenzio per ricordare le oltre 3mila vittime della pandemia di coronavirus: la Cina si è fermata questa mattina in un momento di omaggio alle vittime. Bandiere a mezz'asta, testa china: in ogni luogo per tre minuti i cinesi si sono fermati. Qui siamo in piazza Tienanmen, a Pechino. Qui invece a Wuhan, primo focolaio del Covid-19. Dall'inizio dell'epidemia, ...