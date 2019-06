Adempimenti del G20 in merito alle maggiori sfide globali delineate nel documento di briefing per i leader del G20 di Osaka a cura di The Global Governance Project

- I leader dei Paesi del G20 si riuniscono a Osaka in vista dell'incontro al vertice e per l'occasione è stato pubblicato l'ultimo di una serie di documenti di briefing sul summit. Documenti di briefing basati su contenuti di tenore accademico, suffragati da elementi concreti, che delineano i progressi fondamentali del G20 in merito a questioni globali, quali crescita economica, uguaglianza di genere, sviluppo delle infrastrutture, copertura sanitaria universale, adattamento climatico, mitigazione ed energia pulita.

G20 Japan: The Osaka Summit (www.bit.ly/G20Japan), pubblicato per il 14° summit dei leader del G20 che si terrà a Osaka il 28 e 29 giugno, è il frutto di una partnership tra il G20 Research Group con sede presso l'Università di Toronto e la società editoriale britannica GT Media Group. Insieme formano The Global Governance Project.

La pubblicazione propone contributi redazionali di capi di governo internazionali, ad esempio l'ospite Shinzo Abe, primo ministro del Giappone, e Mauricio Macrì presidente dell'Argentina, precedente detentore della presidenza del G20 nel 2018.

Contributi di: Yuriko Koike, Governatore di Tokyo; Guy Ryder, Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro; Randal K. Quarles, Vicepresidente addetto alla supervisione della US Federal Reserve; Fatih Birol, Direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia; Joyce Msuya, Direttore esecutivo in carica del Programma ambientale delle Nazioni Unite; ed Henrietta H. Fore, Direttore esecutivo, UNICEF.

La pubblicazione delinea gli impegni e gli adempimenti dei Paesi del G20 in merito a grandi problemi internazionali, come la regolamentazione finanziaria, per la quale la compliance in media si è attestata all'80%, e il cambiamento climatico, per il quale è stata rilevata una media del 69%.

Sotto la presidenza giapponese del G20, il vertice di quest'anno darà la priorità a tre temi chiave: commercio internazionale, realizzazione della Società 5.0 e impatto globale dell'invecchiamento della popolazione sulle economie e sulla politica sociale.

G20 Japan: the Osaka Summit fornisce un dialogo progressivo su questi temi, nonché commenti su argomenti come il futuro dell'occupazione nei prossimi 100 anni; soluzioni di finanziamento efficaci per infrastrutture essenziali e copertura sanitaria universale.

