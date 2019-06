Jean-Pascal Tricoire di Schneider Electric nella classifica Glassdoor Top CEO 2019

(21 giu. 2019) - Un riconoscimento che conferma l’impegno di Schneider Electric per creare una cultura inclusiva, che dà ai dipendenti gli strumenti per far crescere innovazione e sostenibilità

Stezzano (BG) 21 giu. 2019 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, annuncia che il suo CEO Jean-Pascal Tricoire ha vinto uno dei premi Glassdoor Employees’ Choice Award, come parte della classifica Top CEOs in 2019.

Sulla base di valutazioni fornite anonimamente e in modo volontario dai dipendenti dell’azienda durante lo scorso anno, Tricoire si è classificato al cinquantaquattresimo posto nella lista TOP 100 CEO US Large (grandi aziende) con un livello di approvazione da parte del personale pari al 94%. Schneider Electric ha migliorato in modo continuativo la sua valutazione in Glassdoor, registrando specialmente una forte crescita su parametri quali la valutazione del CEO (CEO Approval), Cultura e Valori.

Jean-Pascal Tricoire ha dimostrato da lungo tempo un particolare impegno per la sostenibilità. E’ presidente di Global Compact France fin dal 2014 e direttore del board mondiale di UN Global Compact. E’ anche Corporate IMPACT Champion dell’iniziativa #HEForShe lanciata dalle Nazioni Unite, e in questo senso lavora con capi di stato, università, aziende per aumentare la parità di genere

Glassdoor, uno dei siti più grandi al mondo dedicati a lavoro e ricerca di personale, ha reso pubblico il suo award che riconosce i TOP CEO – i leader per cui i dipendenti amano lavorare, in aziende del Nord America e di parti dell’Europa.

Quando i dipendenti pubblicano recensioni sulla loro azienda in Glassdoor, è loro richiesto di valutare vari fattori sulla loro esperienza lavorativa, tra cui il livello complessivo di soddisfazione e altri particolari, come la valutazione del management più di alto livello. Inoltre, viene loro chiesto se approvano, disapprovano o sono neutrali rispetto a come lavora il loro CEO. Tra le circa 900.000 aziende che sono recensite in Glassdoor, in media il livello di approvazione per i CEO è pari al 69%.

I Top CEO 2019 di Glassdoor sono stati individuati usando le recensioni sull’azienda condivise da dipendenti in USA tra il 2 maggio 2018 e il 1 maggio 2019. La lista finale è compilata usando un algoritmo proprietario di Glassdoor, guidato dal suo Economic Research Team, che considera quantità, qualità e consistenza delle recensioni. La lista completa del Glassdoor Top CEO 2019 è al sito web: https://www.glassdoor.com/Award/Top-CEOs-LST_KQ0,8.htm.

Chi è Schneider Electric

Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.se.com/it

