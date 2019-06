Vestiaire Collective raccoglie un finanziamento di €40 milioni al fine di fornire soluzioni tecnologiche per l'ecosistema moda e alimentare ulteriormente la sua crescita internazionale

- Vestiaire Collective, la comunità globale per la moda lusso e premium second-hand, ha annunciato oggi il completamento di un round di finanziamento da 40 milioni di euro guidato da Bpifrance e da Max Bittner, nuovo CEO di Vestiaire Collective. Il finanziamento permetterà il lancio di nuove soluzioni tecnologiche per l'ecosistema moda, rafforzare la propria community attraverso la piattaforma e continuare la crescita internazionale.

Sotto la guida Max Bittner, Vestiaire Collective ha l'ambizione di poter rivoluzionare il settore, lanciando soluzioni tecnologiche innovative e fortemente basate su dati per rafforzare la sua community globale, e per guidare brand e retailers ad adottare un consumo sostenibile e circolare. Il resale ha infatti un ruolo centrale nel guidare l'ecosistema moda verso un comportamento più sostenibile.

Questo nuovo round di finanziamenti conferma la fiducia degli investitori nella grande opportunità che il modello di business di Vestiaire Collective può dare a livello globale, e consentirà un'ulteriore accelerazione del business internazionale, oltre ai paesi in cui la sua community è già ben consolidata. Attualmente, il 79% delle transazioni della società francese è già generato a livello internazionale.

L'investimento sosterrà l'ulteriore sviluppo in Asia dove Vestiaire Collective vede una crescita del 140% GMV nel secondo trimestre 2019, oltre al recente lancio di numerosi nuovi mercati tra cui Taiwan, Tailandia, Indonesia, India, Malesia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Brasile e Messico.

Con questo finanziamento, Vestiaire Collective ha inoltre in programma di espandere la sua campagna di reclutamento internazionale. Dall'arrivo di Max Bittner la società ha assunto con successo 120 nuovi talenti da oltre 20 nazionalità diverse in sei uffici, con un focus particolare nei team tech e di analisi dei dati.

Max Bittner, CEO di Vestiaire Collective ha dichiarato: "Personalmente sono entusiasta di poter scalare questo business e continuare a rivoluzionare il settore della moda insieme a Fanny Moizant e a Sophie Hersan, co-founders di Vestiaire collective, e al resto del team. Vogliamo costruire un'azienda internazionale basata sulla tecnologia all'avanguardia e guidata da uno studio continuo dei dati, sfruttando l'incredibile DNA di Vestiaire Collective. Ringraziamo Bpifrance Participations ed i nostri attuali azionisti per il loro straordinario supporto "

Charlotte Corbaz, Principal di Bpifrance, ha dichiarato: "Vestiaire Collective si trova in una posizione unica per poter studiare il comportamento dei consumatori sempre più orientati verso un'economia circolare e digitale. Siamo lieti di supportare Max e il suo team nel trasformare l'industria della moda. Crediamo fermamente che il suo approccio nel combinare tecnologia e dati al DNA dell'azienda, permetterà a Vestiaire Collective di diventare il leader mondiale nel mercato ".

NOTE AGLI EDITORI: Gli investitori correnti collettivi di Vestiaire includono anche Condé Nast International e Ventech.

Informazioni su Vestiairecollective.com

Vestiaire Collective è la piattaforma leader nel settore della compravendita di moda second-hand. Incoraggiando i consumatori a partecipare all'economia circolare come alternativa sostenibile al fast fashion, la piattaforma è unica nel suo genere grazie a un catalogo di oltre 900.000 articoli selezionati con cura. Una volta venduti, gli articoli vengono sottoposti ad un rigoroso controllo da parte del team di esperti, al fine di verificarne qualità e autenticità. Lanciato a Parigi nell'ottobre del 2009, Vestiairecollective.com conta oggi più di 8 milioni di membri appassionati di moda in oltre 50 paesi in tutto il mondo, con sedi a Parigi, Londra, New York, Milano, Berlino e Hong Kong. Ogni settimana, la nostra community di venditori pubblica oltre 30.000 nuovi prodotti, mettendo così a disposizione degli acquirenti oltre 3.500 categorie di articoli e pezzi must-have ogni giorno: questo fa di Vestiaire Collective il sito ideale per un'esperienza di shopping assolutamente unica.

@vestiaireco

Informazioni su Bpifrance

Bpifrance è la banca d'investimento nazionale francese: finanzia le imprese - in ogni fase del loro sviluppo - attraverso prestiti, garanzie, investimenti azionari e assicurazioni per l'esportazione. Bpifrance offre anche servizi extrafinanziari (formazione, consulenza) al fine di aiutare gli imprenditori ad affrontare le loro sfide (innovazione, esportazione ...).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/926237/Vestiaire_Collective_CEO.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926238/bpi_france_Logo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926239/vestiaire_collective_Logo.jpg