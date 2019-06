Dalle immagini di un buco nero alla ricerca climatica della NASA - I Sistemi ad alte prestazioni di Supermicro supportano le maggiori scoperte ed esplorazioni scientifiche persino in galassie distanti

- FRANCOFORTE, Germania, 17 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, fornisce server e sistemi di storage che offrono le prestazioni massime per dare nuova vita a importanti scoperte in un'ampia gamma di applicazioni HPC tra cui la ricerca scientifica e l'esplorazione dello spazio.

Un esempio recente sono le immagini di un buco nero scattate da una galassia lontana 55 milioni di anni luce (https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Black_Hole_Event_Horizon_Imaging.pdf). Un altro è la scelta di Supermicro da parte del NASA Center for Climate Simulation (NCCS) per espandere il calcolo avanzato e l'analisi dei dati per le comunità di utenti di scienze spaziali e della Terra della NASA.

"Mettere a disposizione di scienziati, come quelli della NASA, le soluzioni più recenti di calcolo avanzato e analisi dei dati è una parte essenziale della missione di Supermicro che consiste nel fare del mondo un posto migliore non solo per noi, ma anche per le generazioni future," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Siamo un'azienda di soluzioni hardware e stiamo investendo molto nelle nostre soluzioni per server a risparmio delle risorse, GPU e soluzioni di storage, incluso lo sviluppo di chassis, alimentatori, ventole e altri sottosistemi dal ciclo di vita di 12 anni, per aiutare i clienti finali a risparmiare sia i costi energetici che i costi di acquisizione hardware con riduzione degli sprechi IT. Inoltre, grazie alla continua innovazione tecnologica di Supermicro e la leadership per time-to-market (TTM - tempi per l'ingresso nel mercato), stanno aumentando i volumi delle consegne delle nostre soluzioni di livello petabyte di tipo 1U NVMe per offrire ai clienti un vantaggio competitivo significativo."

I partecipanti all'ISC 2019 possono testare con mano la vasta scelta di sistemi HPC di Supermicro al Messe Frankfurt Tor Ost (Ingresso Est) nella Hall 3, Stand G731 da mercoledì 19 giugno.

In quanto leader nei sistemi server e di storage all-flash NVMe, la linea Petascale di server di storage all-flash NVMe™ 1U di Supermicro supporta la tecnologia flash di prossima generazione con elevata banda di storage, prestazioni IOPS migliori, supporto NVMe over Fabrics e facilità di manutenzione. Con questi sistemi 1U in grado di supportare fino a 1PB di storage rapido a bassa latenza con 32 U.2 frontali sostituibili a caldo, EDSFF e SSD dal fattore forma NF1, Supermicro offre una flessibilità senza precedenti ed è la scelta migliore per le applicazioni di storage di rete a capacità elevata che richiedono migliori prestazioni di latenza. Tali sistemi offrono vantaggi in termini di valore in tempo reale per i centri dati che eseguono carichi di lavoro a uso intensivo dei dati.

Sfruttando l'esperienza nel campo dell'ingegneria dei sistemi per progettare i sistemi server più avanzati, Supermicro offre al settore un portafoglio completo di sistemi GPU NVIDIA. Questo portafoglio di sistemi leader di settore ottimizzati per NVIDIA GPU continua a crescere in maniera sempre più decisa mentre Supermicro produce server GPU innovativi per soddisfare la sempre più elevata richiesta del mercato di una vasta gamma di soluzioni di Intelligenza Artificiale. Questi server GPU non solo massimizzano le prestazioni a livello di sistema e l'efficienza, ma offrono anche una scelta più flessibile di funzioni tra cui le opzioni di rete e di storage più avanzate. Ad esempio, il SuperServer basato su NVIDIA HGX-2 di Supermicro, 9029GP-TNVRT, offre fino a 2 PetaFLOPS in termini di prestazioni in un singolo telaio.

L'architettura a risparmio di risorse unica di Supermicro disaggrega la CPU e la memoria da altri sottosistemi, in modo che ciascuna risorsa possa essere aggiornata in modo indipendente per consentire ai centri dati di ridurre i costi del ciclo di aggiornamento e il loro impatto sull'ambiente riducendo i rifiuti elettronici. Ulteriore risparmio deriva dalla potenza condivisa e dal raffreddamento, oltre che dalle soluzioni di raffreddamento senza aria. Se si esamina il ciclo di aggiornamento prendendo in considerazione un arco temporale dai tre ai cinque anni, i server a risparmio di risorse di Supermicro offrono, in media, server con prestazioni ed efficienza migliori a costi più contenuti rispetto ai modelli tradizionali con sostituzione integrale che consentono ai centri dati di ottimizzare in modo indipendente l'adozione di tecnologie nuove e migliorate.

La seguente linea di prodotti Supermicro supporta le funzioni a risparmio di risorse per offrire non solo prestazioni eccezionali, ma anche un valore di livello superiore: I sistemi SuperBlade® con server blade a due e quattro socket in grado di supportare processori top-bin da 205-watt, NVMe, switch 100G EDR InfiniBand o switch Ethernet 25G/10G, alimentatori CA/CC ridondanti, e Backup batteria (BBP), sono ideali per applicazioni enterprise, cloud, e HPC; BigTwin™ con prestazioni e densità elevate in un design a quattro nodi 2U, ciascuno dei quali supporta 24 DIMM, sei unità NVMe sostituibili a caldo e capacità di rete flessibili; 4U FatTwin™ in una serie di combinazioni I/O, memoria e storage per applicazioni cloud, HPC e enterprise più ottimizzate. Per ulteriori informazioni sulle innovazioni a risparmio di risorse di Supermicro e l'impegno nelle soluzioni di calcolo ecologiche, visitare www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/903375/PRBanner_2019_06_HPCScience_r02.jpg