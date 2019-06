Il modulo a mezza cella mono PERC di Suntech vince il premio "Migliori prestazioni di affidabilità di pannelli solari 2019 di DNV-GL"

- Il modulo a mezza cella mono PERC di Suntech presenta prestazioni eccellenti. Il suo design con batterie a mezza cella riduce al minimo la perdita interna del modulo e di conseguenza l'energia generata aumenta notevolmente. Con una temperatura d'esercizio inferiore e un coefficiente di potenza di picco più elevato rispetto ai prodotti di pari specifiche, il modulo a mezza cella mono PERC di Suntech può offrire ulteriori guadagni di potenza ai clienti. Sia il design a foglio grande a 78 celle che la maggiore densità di potenza riducono efficacemente l'area di installazione e consentono di risparmiare in termini di manodopera e equilibrio dei sistemi. Questo aumenta al massimo la superiorità economica e la potenza erogata dal sistema fotovoltaico; grazie a una tecnologia avanzata delle batterie e alle tecnologie di confezionamento di punta, il prodotto mono PERC di Suntech è decisamente il benvenuto sul mercato.

DNV-GL è la più grande azienda indipendente al mondo di consulenza sulle energie rinnovabili e l'elettricità. Nel 2012, DNV GL ha sviluppato il Programma di qualifica dei prodotti (PQP) per offrire agli investitori nelle centrali elettriche fotovoltaiche dati di prestazioni e affidabilità indipendenti e coerenti e per fornire servizi di qualifica professionali, equi e indipendenti ai produttori di moduli.

Le distinte di materiali dei produttori di moduli che rientrano nei nominati per le "Migliori prestazioni di affidabilità dei pannelli solari 2019" sono state certificate e testate al 100%. Per assicurare l'equità dei test e della selezione, i moduli di tutti i produttori sono stati verificati con lo stesso metodo e alle stesse condizioni. Inoltre è stato condotto un confronto di livellamento.

Dopo aver vinto il titolo per le Migliori prestazioni di affidabilità di pannelli solari 2018, Suntech è stato selezionato nuovamente fra i candidati a tale titolo nel 2019. Non si tratta solo di una chiara affermazione dell'affidabilità di Suntech, ma anche del maggiore riconoscimento della qualità di Suntech. Suntech è sempre dedicata alla promozione dell'efficienza di conversione dei prodotti, migliora continuamente la R&S delle nuove tecnologie, migliora le tecniche di produzione, fornisce incondizionatamente prodotti fotovoltaici di alta qualità, alta affidabilità e alte prestazioni di costo per i clienti grazie ai vantaggi tecnici all'avanguardia e all'eccellente livello di produzione e contribuisce attivamente all'obiettivo della "parità con la rete" per la generazione di energia solare.